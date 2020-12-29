İstanbul'un metrolarında internet erişiminin olmaması uzun zamandır tartışma konusu. Yer altında internete erişilememesinin sebebinin valilik tarafından alınan bir karar olduğunu ve erişimin açılması için gereken başvuruyu yaptıklarını belirten İsttelkom Genel Müdürü Nihat Narin, "Metrolarda internet için başvuru yaptık; emniyet valiliğin karar vereceğini söyledi. 120 kilometrelik fiber hat metrolarımızda hazır durumda; onay gelmesi durumunda istasyonlara hemen internet sağlayabiliriz" diye konuştu.

İsttelkom Genel Müdürü Nihat Narin, Tekno Politik kanalında T24 yazarı Füsun Sarp Nebil ve Serhat Ayan'ın sorularını yanıtladı. Metrolarda internet hizmetinin olmaması ile ilgili düşüncelerini aktaran Narin, kararın 2014 yılında valilik tarafından güvenlik gerekçesiyle alındığını ifade etti. Narin, emniyete yaptıkları başvuru ile erişimin açılmasını talep ettiklerini dile getirerek, onay gelmesi durumunda metro istasyonlarında hemen, tünellerde ise birkaç haftada internet erişimini sağlayabileceklerini söyledi.

Narin, kamusal alanda sağlanan internet hizmeti için gerekli frekans süresi onayının Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından onay sürecinde olduğunu ifade ederek, "BTK frekans tahsisini uzatmazsa, metrobüslerde yaklaşık 4 milyon vatandaşımız internet hizmetini kullanamayacak" dedi.

"BTK frekans iznini uzatmazsa 45 milyon kamu kaynağı heba olacak"

İsttelkom Genel Müdürü Nihat Narin, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bizi regüle eden kurum Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK). Kıt kaynakların da doğru yönetilmesini sağlayan bir otoritedir. Biz de sahip olduğumuz lisanslar nedeniyle BTK'dan frekans bantları talep ederiz. Biz aldığımız iki frekans ile özellikle Söğütlüçeşme-Beylikdüzü metrobüs hattında internet hizmeti sunuyoruz. Şimdi 2021 yılı için BTK'ya başvuru yaptık ve 2021 sonuna kadar kullanabilmeyi rica ettik. Henüz bir cevap gelmedi. Bir başvuruyu ekimde gönderdik. Cevap gelmeyince 21 Aralık'ta tekrar başvurduk. 31 Aralık'a kadar vaktimiz var. Önemli bir kamu hizmeti olan bu hizmetin aksamaması için eminim ki gerekeni yapacaklardır. BTK frekans tahsisini uzatmazsa, Söğütlüçeşme-Beylikdüzü metrobüslerinde yaklaşık 4 milyon vatandaşımız internet hizmetini kullanamayacak. Ayrıca bu frekans gelmezse yaptığımız 20 milyonluk yatırımı terk edip yeni bir yatırım yapmamız gerekecek. Onun da maliyeti 25 milyon lira. Yani aslında 45 milyona yakın bir kamu kaynağını bu durumu çözmek için aktarmak zorunda kalacağız."

"Güvenlik gerekçesiyle yasaklanmış, nihai karar valilikte"

"2014'ten itibaren metrolar çift taraflı iletişime ve internet erişimine kapalı. Güvenlik gerekçesiyle İstanbul Valiliği'nde yapılan bir toplantıda bu karar alınmış. O tarihten itibaren hiçbir kurum hamle yapmamış. Ben bu göreve atanınca ilk iş olarak İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı'nı ziyaret ettim. Dünyada pek çok metronun internet erişimine açık olduğunu aktardım. Bize verilen cevapta uygulamanın devam etmesi gerektiğini düşündüklerini, ancak konunun nihai kararının valilik tarafından verileceğini söylediler. Genel yaklaşım pozitif. Konuya sıcak baktıklarını hissediyorum. Sizlerin de vasıtasıyla ilgililer bizlere yardımcı olacaklardır."

"İstasyonlarda hemen, tünellerde birkaç hafta sonunda erişim sağlayabiliriz"

"GSM operatörleriyle ciddi bir görüşme halindeyiz. Metroları istasyonlar ve tüneller olmak üzere iki kısma ayırabiliriz. Onaylanması durumunda istasyonlarda hemen erişimi sağlayabilecek durumdayız. Tünellerde ise birkaç haftalık çalışmaya ihtiyacımız olacak. Fiber altyapısında iyiyiz. yaklaşık 120 kilometre fiber hattı çekilmiş durumda metrolarımıza. Hızlıca süreci başlatabiliriz."

"7800 noktada yılda 4 milyona yakın Wi-Fi kullanıcımız var"

"Teknolojiyi kullanma konusunda pandemi olumlu bir vesile oldu. Türkiye'de daha evvel getirilen ama uygulanmayan birçok faaliyet uygulanmaya başlandı. Yarım saatlik toplantılar için saatlerce trafikte kalmanın önüne geçildi. Bizim de bir Wi-Fi hizmetimiz var. Yaklaşık 7800 noktada yılda 4 milyona yakın kullanıcımız var"