İstiklâl'de 'Başkanlığa hayır' yürüyüşü

CHP’li vekillerin çağrısıyla başlayan 'Başkanlık Anayasası'na karşı Ayağa Kalkıyoruz' eylemlerinin ilki bugün saat 16.00'da yapıldı. Taksim Meydanında buluşan binler, elerinde Türk Bayraklarıyla hep bir ağızdan 'Hayır' dediler Twitter’da paylaşılan afişlere göre; Eylem Ocak ayının 16'sında (bugün) saat 16.00, Ocak ayının 17'sinde (yarın) 17.00 ve 18'inde (öbür gün) 18.00'da aynı anda Türkiye'nin her yerinde “Nerede olursan ol, İçeride, dışarıda, derste, sırada, Hep beraber diktaya karşı ayağa…!” sözüyle gerçekleştirilecek.