T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstiklâl'de 'Başkanlığa hayır' yürüyüşü

16 Ocak 2017 19:40

CHP’li vekillerin çağrısıyla başlayan 'Başkanlık Anayasası'na karşı Ayağa Kalkıyoruz' eylemlerinin ilki bugün saat 16.00'da yapıldı. Taksim Meydanında buluşan binler, elerinde Türk Bayraklarıyla hep bir ağızdan 'Hayır' dediler Twitter’da paylaşılan afişlere göre; Eylem Ocak ayının 16'sında (bugün) saat 16.00, Ocak ayının 17'sinde (yarın) 17.00 ve 18'inde (öbür gün) 18.00'da aynı anda Türkiye'nin her yerinde “Nerede olursan ol, İçeride, dışarıda, derste, sırada, Hep beraber diktaya karşı ayağa…!” sözüyle gerçekleştirilecek.

ETİKETLER

Başkanlık sistemiAyağa KalkıyoruzeylemhayırTaksim Meydanıyürüyüşbaşkanlık

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24