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İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle bir süre kapatıldı

Cadde içerideki yoğunluk azalınca girişlere yeniden açıldı

10 Mart 2021 18:46

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Caddeye girişler belirli sürelerle kapatıldı. İçerideki yoğunluk azalınca girişlere yeniden açıldı. 

İstiklal Caddesi'nde öğleden sonra yoğunluk oluştu. Caddede görevli ekipler, insanlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, drone ile kalabalığı tespit etti. Kaymakam Mustafa Dereli’nin talimatıyla İstiklal Caddesi girişlere bir süre kapatıldı. İçerideki yoğunluk azalınca girişlere yeniden açıldı. 

Koronavirüs'le mücadele tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha kurulunun aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi'nde aynı anda en fazla 7 bin kişinin olabileceği, bu rakamın üzerine çıkıldığında ise, caddeye giriş çıkışların kapatılacağı açıklanmıştı.

Kaynak: DHA

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