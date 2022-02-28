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İstiklal Caddesi'nde zamları protesto eden öğrenciler gözaltına alındı

''Zamlar geri çekilsin, 850 lira bursla geçinemiyoruz''

28 Şubat 2022 18:10

İstanbul Taksim'de hayat pahalılığına ve zamlara karşı eylem yapan üniversite öğrencileri gözaltına alındı. 
 
Bugün İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde üniversite öğrencileri hayat pahalılığını protesto etmek için bir araya geldi. 

''Zamlar geri çekilsin, 850 lira bursla geçinemiyoruz'' diyen öğrenciler, zam zinciri kurdu. 

Daha sonra polis öğrencilere müdahale etti. Öğrenciler gözaltına alındı. 

 
 
öğrencigözaltıistiklkalbeyoğlu

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