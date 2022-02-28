İstiklal Caddesi'nde zamları protesto eden öğrenciler gözaltına alındı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="article-excerpt">İstanbul Taksim'de hayat pahalılığına ve zamlara karşı eylem yapan üniversite öğrencileri gözaltına alındı. </div>\n<div class="article-excerpt"> </div>\n<div class="article-excerpt">Bugün İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde üniversite öğrencileri hayat pahalılığını protesto etmek için bir araya geldi. </div>\n<div class="article-excerpt">\n<p>''Zamlar geri çekilsin, 850 lira bursla geçinemiyoruz'' diyen öğrenciler, zam zinciri kurdu. </p>\n<p>Daha sonra polis öğrencilere müdahale etti. Öğrenciler gözaltına alındı. </p>\n</div>\n<div class="article-excerpt"> </div>\n<div class="article-excerpt"> </div>\n</body>\n</html>