İşten çıkarıldığı otelin kasasını çaldı

Antalya'nın Serik ilçesindeki otelde yaşanan kasa hırsızlığını, 5 gün önce işten çıkarılan teknik personel Mesut Kurt'un gerçekleştirdiği belirlendi. Yakalanan Kurt tutuklanırken, kasa ve içerisindeki evraklar ise boş arazide bulundu. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin muhasebe odasında duran ve içinde otele ait evrakların bulunduğu küçük çelik kasa dün gece çalındı. Bu sabah gelen muhasebe çalışanları kasanın olmadığını fark edince durumu otel yetkililerine, onlar da polise bildirdi. Olay yerine gelen Belek Polis Merkezi ekipleri inceleme yaptı.