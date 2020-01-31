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İşten çıkarılan Şişli Belediyesi işçileri İmamoğlu'nu protesto etti: Tazminatımız 2 aydır ödenmedi, 130 kişi mağdur

31 Ocak 2020 14:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi'ne yaptığı ziyarette 'Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığını' söyleyen işçiler tarafından belediye binası önünde protesto edildi.  Gruptakiler İmamoğlu ile görüşmek istedi.

"Hak, hukuk, adalet" sloganları atan grup, bina önünde Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile toplantıda olan İmamoğlu'nun çıkışını bekledi. İmamoğlu, grupla görüşmek istemedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu binadan ayrılırken protesto edildi. Tepki gösteren grup İmamoğlu'nu yuhaladı.

Konuyla ilgili Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in T24'e verdiği bilgide "İşten çıkarılan kişiler emeklilik süreleri gelmiş olan işçiler ve zorla emekli etmedik. Emekli maaşları da ödeniyor. En yakın zamanda tazminatları da ödenecek" dedi. 

Eylemin İmamoğlu'nun Şişli Belediyesini ziyaretine denk getirildiğini ifade eden Keskin, "İmamoğlu'nun şahsına yönelik bir protesto yok" diye konuştu. 

Belediye binası önünde eylem yapan bir işçi; "Biz Şişli Belediyesi çalışanlarını 2 ay önce emekli ettiler, tazminatlarımızı 4 kez söz vermelerine rağmen hâlâ vermediler, başkan yardımcısı söz vermişti, ona güvendik. Onun için eylem yapma kararını aldık" dedi. 

Başka bir işçi de, "Her şey güzel olacak' diyorlar, 'Mart'ın sonu bahar' diyorlar. Bunların hepsi yalancı. Bunlara inanılmaz. Tazminatımızı 1 hafta içinde ödeyeceklerdi. 2 ay oldu. Arkadaşın dediği gibi 130 kişi mağdur durumda. Kimse muhatap almıyor. Sabah protesto ettik hepsi arabalar bindi, kaçtı" ifadelerini kullandı. 

 

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