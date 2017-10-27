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İşte Suudi Arabistan'ın başı açık ilk kadın vatandaşı: Robot Sophia!

27 Ekim 2017 13:04

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen “Gelecek Yatırım Girişimi” adlı oturuma, Hanson Robotics şirketinin tasarladığı ‘Sophia’ adındaki robot damga vurdu. Robotların dünyayı devralıp alamayacağı üzerine soruya ise Sophia ironik bir cevap vererek, "Çok fazla Elon Musk okuyorsunuz ya da çok fazla Hollywood filmi izliyorsunuz" dedi. Gösteriden çok etkilenen Suudi yetkililer ise Sophia’ya vatandaşlık vererek Sophia’yı vatandaşlığa alınan ilk robot olarak tarihe geçirdi. Ancak atılan bu adıma internet üzerinden yoğun eleştiri geldi. Kara mizahın temel alındığı eleştirilerde kadın görünümündeki Sophia’nın Suudi yasalarına göre başörtüsüz ve ailesinden bir erkeğin eşliği olmaksızın toplum içerisinde dolaşamayacağına işaret edildi. Eleştirilerde robota vatandaşlık açıklamasının, ülkenin kendini yenileme çabaları çerçevesinde yapılan bir propaganda hareketi olduğuna işaret edilirken, vatandaşlığa geçmek için bekleyen çok sayıda insanın olduğu vurgulandı.

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