T24 LogoT24 Logo
Haberler

İşte Recep İvedik 5’in fragmanı

16 Ocak 2017 13:43

Son olarak 2014 yılında vizyona giren ’Recep İvedik 4’ ile yaklaşık 7,5 milyon gişe rakamına ulaşıp, Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmine imza atan Şahan Gökbakar, serinin yeni filmi ‘Recep İvedik 5’ ile 16 Şubat’ta hayranlarıyla buluşuyor. Çamaşırhane Film yapımcılığında vizyona girecek olan Recep İvedik 5’in yönetmenliğini yine Togan Gökbakar üstlenirken, renkli ve çok konuşulacak senaryosunu ise Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar birlikte kaleme aldı. İstanbul, Antalya ve Üsküp’te çekilen filmde başrol oyuncusu Şahan Gökbakar’a, Orkan Varan ve Deniz Ceylan eşlik ediyor. Filmin konusu ise şöyle: Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek dostunun geride bıraktığı son görevini yerine getirmek üzere yola çıkar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep, genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurtdışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır. Spor organizasyonuna katılacak ekibin talihsiz olayı sonucu işler karışırken, Recep kontrolü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek isteyince ise ortaya eğlenceli olaylarla bezenmiş bir komedi çıkar.

ETİKETLER

Recep İvedik 5fragmanyayınlandıyeni filmlerne zamanizle

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24