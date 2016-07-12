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İşte Olimpiyatların ilk mülteci takımı

12 Temmuz 2016 17:39

5-21 Ağustos tarihleri arasında Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde yapılacak Olimpiyat oyunlarında bu sene ilk kez bir mülteci takımı yarışacak. Yurdu, ulusal bayrağı veya marşları olmayan “Mülteci Olimpiyat Atletleri” dünyadaki tüm mültecilere bir umut mesajı vermeyi amaçlıyor. 1896 yılında modern Olimpiyatların başlamasının üzerine 200’den fazla ulusal takım Yaz ve Kış Oyunlarında yarıştı. Tarihte ilk kez bu sene bir mülteci takımı yarışlara katılacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach Haziran ayında Olimpiyat oyunlarına katılmak üzere mültecilerden oluşan bir takım kurulduğunu açıkladı. Bir ulusal takımları, arkalarında yürüyecekleri bir bayrakları ve çalınacak bir ulusal marşları olmayan bu mülteciler, Olimpiyat bayrağı ve marşı altında oyunlara katılacak. Mülteciler takımı, oyunların açılış töreninde ev sahibi Brezilya’nın öncesinde olimpiyat bayrağıyla tur atacak. Bach “Mülteci takımını Rio’daki Olimpiyat Oyunları’na buyur ederek dünyadaki tüm mültecilere bir umut mesajı vermek istiyoruz” dedi.

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Olimpiyatların ilk mülteci takımıBrezilyaRio de Janerio

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