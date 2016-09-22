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İşte Mehmet Altan'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen o konuşma

22 Eylül 2016 14:01

15 Temmuz darbe girişimi öncesi 'subliminal mesaj' vererek darbeye iştirak ettikleri iddiasıyla 12 gün önce gözaltına alınan gazeteci yazar Ahmet Altan ile Prof. Mehmet Altan, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Hâkimlikteki sorgunun ardından Mehmet Altan tutuklandı, Ahmet Altan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Youtube üzerinden yayın yapan "Özgür düşünce" isimli TV programına darbeden bir gün önce katılan Mehmet Altan'ın konuşması, tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilmişti. Altan, konuşmasında, "Suç işleyerek bir devleti ele geçireceğini sanmak bir gaflettir. Türkiye Devleti içerisinde bu gelişmeleri dış dünyadan daha fazla belgeleyen, izleyen bir başka da yapı var. Onun ne zaman torbadan yüzünü çıkaracağı da belli değil" ifadelerini kullanmıştı.

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