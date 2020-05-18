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İşte Korona günlerinde 'sosyal mesafe masaları'

18 Mayıs 2020 17:01

ABD Maryland’daki Fish Tales Restoran, müşterilerin merkezinde oturduğu yuvarlak sosyal mesafe masalarıyla hizmet vermeye başladı. Bu masalara oturup yemeklerini yiyen iki kişinin arasında en az 180 santimetre mesafe oluyor.

Tüm dünyada restoranlar ve kafeler, sosyal mesafe kuralı ve sınırlı kapasiteyle yeniden faaliyete geçmeye başladı. Özellikle sosyal mesafeyi ayarlamak, en büyük sıkıntı gibi görülüyordu. Ancak bununla ilgili yaratıcı çözümler üretiliyor.

Yahoo News’ta yer alan habere göre, ABD Maryland'da bulunan Fish Tales Restoran, ‘özel sosyal mesafe masaları'yla kapılarını açtı. Müşteriler, yuvarlak masaların ortasına giriyor. Böylece başka kişiler 90 santimetreden fazla yaklaşamıyor. Ayrı masaların içine giren iki arkadaş ise birbirlerinden 180 santimetre mesafede durmuş oluyor.

Restoranın özel masaları ilgi çekti. Müşteriler kayda aldıkları videoları internette paylaşmaya başlayınca, Fish Tales bir anda ünlendi.

Hollanda da koza restoran 

Hollanda’da Mediamatic Sanat Merkezi’nin restoranı Serres Separees, salgın sırasında müşterilere hizmet vermenin yeni bir yolunu denemeye başlamıştı. Kozaya benzeyen 2-3 kişilik camdan kabinlerde ağırlanacak olan misafirlere garsonlar uzun tahta tepsilerle yemeklerini servis ederek teması minimuma indiriyor.

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