Hacettepe Üniversitesi tüm dünyada şu ana kadar 13 binden fazla Türkiye'de 21 insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs'ün insan vücudundaki belirtilerini gün gün şekline anlattı.

Hastalığın belirtileri ilk üç günde, 4. günde, 5. günde, 6. günde. 7. günde. 8. ve 9. günde nasıl seyrediyor videoda gösterildi.

İşte gün gün Koronavirüs belirtileri;

İlk 3 gün; Hafif ateş ve boğaz ağrısı

4. gün; Yeme-içmede zorluk yaşama ihtimali

5. gün; Hafif baş ağrısı, ishal

6. gün; Boğaz ağrısı şiddetlenir, bitkinlik başlar, nefes alma zorlaşır, ishal ve kusma yaşanır.

7. gün; Göğüs ve baş ağrısı çok şiddetli hissedilir

8. gün; Solunum güçleşir

9. gün; Öksürük ve balgam şiddetlenir