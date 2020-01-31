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İşte Emmy ödüllü Haluk Bilginer'in seslendirdiği şarkı: 'Ah güzel kafam'

Şarkı, klibiyle birlikte Youtube'da...

31 Ocak 2020 20:12

Emmy ödüllü Tiyatro ve sinema sanatçısı Haluk Bilginer ile besteci ve söz yazarı, prodüktör Korhan Futacı’nın birlikte seslendirdiği “Ah Güzel Kafam” şarkısı yayımlandı.

DANdadaDAN, Taburada, Konstrukt ve Kara Orkestra gibi projelerde imzası olan Korhan Futacı’nın prodüksiyonunu da üstlendiği şarkı 'Olmadı Kaçarız Plakçılık' etiketiyle klibiyle birlikte Youtube'da...

En son ABD’nin dışındaki ülkelerde üretilen televizyon programlarının yarıştığı Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “Şahsiyet” dizisindeki performansıyla “en iyi erkek oyuncu” seçilen Haluk Bilginer, şarkıya şu sözlerle başlıyor:

“Sahibine inat, kralına inat
Ölmüşlerin aşkına, aşkların aşkına”

“Ah Güzel Kafam” şarkısı için hazırlanan video klip de yakın zaman paylaşılacak. 

 

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