İşte 2016 yılının en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen 'Krisha'nın fragmanı

Kült filmlerin yönetmeni John Waters'ın her yıl hazırladığı 'yılın en iyi filmleri' listesinde, bu Mart 2016’da vizyona giren ‘Krisha’ filmi ilk sırada yer alıyor. Krisha on yıl önce terk ettiği ailesinin yanına Şükran Günü yemeği için geri döner. Fakat geçmişten gelen günahkâr tutkular şenliğin yapılmasında bir tehdit olur. Krisha ailenin sorunlu üyesindir, yıllardır bağımlılık ile mücadele eder. Ailesi onu affedecek gibi olsalar da geçmiş Krisha’nın peşinden sürüklenecektir. Kapanmış yaralar kanar, küskünlükler açığa çıkar, hesaplaşmalar başlar… Krisha aynı adı taşıyan 2014’te Sounth By Southwest, Özel Jüri Ödüllü kısa filmin uzun metraj hali. Trey Edward Shults'un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin başrolünde kendi teyzesi olan Krisha Fairchild oynuyor.