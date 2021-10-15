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İstanbullular 'metroda interneti' yorumladı: Bana arkadaşım demişti, denedim ve şok geçirdim, teşekkürler

İBB, Yenikapı-Hacıosman metro hattında internet hizmeti vermeye başladı

15 Ekim 2021 20:03

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, M2 (Yenikapı-Hacıosman) metro hattında internet hizmeti vermeye başlamasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında İstanbulluların görüşlerine yer verildi. Videoda konuşan İstanbullular metroya internet gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), M2 (Yenikapı-Hacıosman) metro hattında internet hizmeti vermeye başladı.

Metroda seyahat eden bir vatandaş arkadaşının navigasyona bakması gerektiğini belirterek "Nereye gideceğini bilmiyordu arkadaşım, çok güzel oldu gerçekten" dedi. 

Başka bir vatandaş da "Bana arkadaşım demişti, denedim ve şuan şok geçirdim gerçekten teşekkürler" diye konuştu. 

Başka bir vatandaş metroda internetin olmadığı dönemde "Biriyle görüşmem gerektiğinde metroya biniyorum 'yarım saat sonra görüşelim demek zorunda kalıyordum" dedi. 

imamoğlumetrointernet

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