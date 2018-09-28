İstanbul'daki huzurevinde korkutan yangın

İstanbul Sultangazi'de, 75. Yıl Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki Sultangazi Huzurevi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince huzurevinde kalan vatandaşlar tahliye edildi. Dışarı çıkartılan huzurevi sakinlerine sağlık ekipleri ambulanslarda müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, huzurevindeki 86 kişinin tahliye edildiğini ve can kaybının olmadığını söyledi.