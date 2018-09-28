T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstanbul'daki huzurevinde korkutan yangın

28 Eylül 2018 15:03

İstanbul Sultangazi'de, 75. Yıl Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki Sultangazi Huzurevi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince huzurevinde kalan vatandaşlar tahliye edildi. Dışarı çıkartılan huzurevi sakinlerine sağlık ekipleri ambulanslarda müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, huzurevindeki 86 kişinin tahliye edildiğini ve can kaybının olmadığını söyledi.

ETİKETLER

istanbulhuzureviyangınali karahanSultangazi Huzurevi

Diğer Videolar

Antartika’da Malta büyüklüğünde buzul yok oldu

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk Levent, bebek bezi reklamında oynadı

Okul servisinin devrildiği anlar kamerada

CHP Genel Başkan yardımcısı Özkan'dan Erdoğan'a videolu 'FETÖ'nün siyasi ayağı' yanıtı

Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Kaçak inşaat yıkımında zabıtaya saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İhsan Oktay Anar sokak röportajında: İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim...

300 lira karşılığında 100 bin hayali ile "sen de oyna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ordu'da öğretmenler ve öğrenciler 'kardan Abdülhamit' yaptı!...

Kılıçdaroğlu 20 madde açıkladı: FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır...

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Bülent Arınç'ın 2013'teki sözleri yeniden gündemde: Başbakanımız, "Hoca efendinin bizden...

Erdoğan: Askerlerimize zarar gelirse Soçi Mutabakatı'na bağlı kalmayacağız; rejim güçlerini...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İhsan Oktay Anar sokak röportajında: İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim...

300 lira karşılığında 100 bin hayali ile "sen de oyna...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24