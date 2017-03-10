İstanbul'daki helikopter kazasının ardından drone görüntüleri

İstanbul Büyükçekmece'de bir helikopter, televizyon kulesi olarak bilinen kuleye çarparak düştü. DHA'nın haberine göre, saat 11.15'te Atatürk Havalimanı'ndan kalkan helikopter, 11.20 sularında 250 metre yüksekliğindeki kuleye çarparak düştü. Kaza sonrası alev topuna dönen helikopterin pilotları Alaaddin Nacar ve Ahmet Bulut'la birlikte helikopterde bulunan 7 kişiden 5'inin hayatını kaybettiği bildirildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, helikopterden sağ kurtulmanın imkânsız olduğunu ifade etti. İstanbul Valisi Vasip Şahin de 5 kişinin öldüğü bilgisini doğruladı. Ezacıbaşı Grubu'na ait olduğu belirlenen Sikorsky S-76 tipi sivil helikopterde 2 pilot, 4 yabancı ve 1 Türk yolcu bulunurken, 4 yabancı yolcunun Rus vatandaşı olduğu belirtildi. Helikopterde yolcu olarak Eczacıbaşı Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen ve Aleksandır Vanin, Igor Kochergin, Luidmina Churova, Elena Badraga'nın bulunduğu bildirildi.