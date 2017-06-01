İstanbul'daki ana darbe davasının üçüncü duruşmasında 'idam isteriz' sloganları

Duruşma salonu önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan grup, "Darbeye geçit yok", "Millet eğilmez Türkiye yenilmez", "Vatan aşkı rütbe değil yürek işidir", "Darbecilere idam" yazılı dövizler taşıyarak, "İdam isteriz" sloganları attı. Duruşmada, olay tarihinde 1'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı olarak görev yapan Tuğgeneral Yüksel Durak'ın savunma yapıyor. İddianamede, Durak'ın konumu gereği darbe girişimine karşı koyabilecek konumda iken herhangi bir eylemde bulunmayıp kasten ihmali davranış göstermek suretiyle darbe girişimi eylemlerine doğrudan iştirak ettiği belirtiliyor.