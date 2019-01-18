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İstanbul'da kış güneşi ile birlikte gelen renk cümbüşü

18 Ocak 2019 22:27

İstanbul'da kış güneşi bu sabah kartpostallara basılacak görüntüler eşliğinde doğdu. Mevsime bağlı olarak bir süredir soğuk, bulutlu ya da yağmurlu havayı yaşayan İstanbulluların içini hava sıcaklığı değil, eşsiz gün doğumu manzarası ısıttı. Kış mevsimine bağlı olarak bir süredir soğuk, bulutlu ya da yağmurlu havanın etkisinde olan İstanbul, geride kalan günlerin aksine bugün bulutsuz bir gökyüzüne uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, hava sıcaklığının az da olsa artarak 8 ile 10 derece arasında seyretmesini beklediği cuma sabahında, erken saatlerde evlerinden çıkan İstanbulluları muhteşem bir manzara karşıladı. Bir süredir hava sıcaklığının zaman zaman eksili rakamlara da düştüğü kentte bu sabah kaydedilen görüntüler İstanbulluların içini ısıttı. Uzun bir aradan sonra tan yeri boydan boya kızıl görünürken, Tarihi Yarımada'nın asırlık mimari yapıları üzerinde yükselen güneşle ise şehri adeta sarıya boyadı. Masmavi gökyüzü, Boğaz'da yer yer görülen hafif pus ve İstanbul'un olmazsa olmazı martılar ise bu görsel şöleni tamamlayan diğer unsurlar oldu.

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