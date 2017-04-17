İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor; işte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki üç günün hava durumunu açıkladı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının düştüğü İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısını yaptı. Öte yandan Marmara'nın batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde etkili olacağı duyuruldu.