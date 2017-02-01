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İstanbul'a yeni bir çocuk üniversitesi geliyor

01 Şubat 2017 13:05

Maltepe Üniversitesi bünyesinde açılan Maltepe Çocuk Üniversitesi hakkında bilgiler veren Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ümit Davaslıgil, "21. Yüzyılda, eleştirel düşünebilen ve sorunlara alternatif çözümler üretebilen bireyler yetiştiren bir eğitim sisteminin önemi gittikçe artmaktadır. Ülke kalkınmasını destekleyen faktörlerin başında eğitim sektörü geliyor. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından yürütülen ve 3 yılda bir 15 yaş çocukları üzerinde yapılan son 2015 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçlarına göre 72 ülke arasında maalesef 50'nci olduk. Durum böyle olunca eğitime vermemiz gereken önem daha fazla ortaya çıktı. Bu nedenle de anne-babalar ve çocuklarını etkin eğitim konusunda bilinçlendirmemiz ve eğitim kalitemizi yükseltmemiz gerekiyor. Bu ihtiyacımızı karşılayacak alternatiflerden biri de çocuk üniversiteleri" diye konuştu.

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