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İstanbul Valisi açıkladı: Toplu asker uğurlamaları yasaklandı!

"Temizlik, maske ve mesafe kurallarından asla taviz vermeyin"

07 Ağustos 2020 11:47

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehir genelinde toplu asker uğurlamasının yasaklandığını duyurdu.

Yerlikaya'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım. Her şey vatan için"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, videoda şunları söyledi; "Kıymetli ailelerimiz, arkadaşlarını askere uğurlayacak sevgili gençlerimiz heyecanınızı yürekten paylaşıyorum. Lütfen kendi sağlığınızı ve sevdiklerinizin sağlığını riske atmayın. Temizlik, maske ve mesafe kurallarından asla taviz vermeyin." 

İstanbul ve 4 ilde asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirilmişti. Buna göre askeri sadece 1. derece yakını uğurluyordu. Kartal Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asker uğurlaması görüntülerinin rahatsız edici olduğu söyleyerek ''Talimat verdim, bu görüntülere izin vermeyeceğiz'' demişti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı 'asker uğurlaması' görüntüleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir uyarıda bulunmuştu. Vali Yerlikaya bu gibi durumlarda cezai işlem uygulanacağını hatırlarak, "Vatani hizmete giderken hiç kimsenin hayatını tehlikeye atmayalım" mesajını vermişti. 

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