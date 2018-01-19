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İstanbul Valisi Şahin: 15-18 yaş arası gebeliklerde şiddet ve baskı varsa bildirim zorunlu

19 Ocak 2018 14:57

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde yaşanan hamile çocuk skandalına ilişkin yaptığı açıklamada "15 yaş altı gebelikte kanunen bildirmek zorundayız, tamamı bildirilmiş. 15 yaş üstü ve 18 yaş altı gebelikte cebir, şiddet baskı var ise bunların bildirilmesi zorunlu" dedi. İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2017'nin ilk 5 ayında, 39'u Suriyeli, 38'i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunu polise bildirmedi. Olay, hastanede görev yapan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.'nin, 1 Temmuz 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olduğuna ilişkin kayıtların hastane sisteminde ve sosyal hizmet biriminde tutulmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Valiliğin daha sonra başhekim hakkında soruşturma izni vermediği, durumu fark eden sosyal hizmet uzmanının da 2 kere görevinden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

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