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Doğum yapan kardeşine para çekmek için dışarıya çıkan kişiye para cezası kesildi; İstanbul Valiliği açıklama yaptı: Tüm yönleriyle inceleniyor

16 Mart 2021 14:35

İstanbul Arnavutköy’de doğum yapan kardeşine para çekmek için sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişiye idari para cezası kesildi.  İstanbul Valiliği, ceza kesildiği sırada polisle vatandaş arasında yaşanan diyaloglara ait görüntülerin sosyal medyada gündem olması üzerine açıklama yaptı. 

Valilikten yapılan açıklamada, "Bahse konu videodaki olayın, İstanbul Arnavutköy’de, 14.03.2021 tarihinde yapılan uygulama sırasında yaşandığı anlaşılmıştır. Salgın tedbirleriyle ilgili dinamik denetim ilkeleri doğrultusunda; rehberlik ve yönlendirmenin esas olduğu, ancak buna ısrarla uymayanlar hakkında işlem yapılacağı hususu daha önce talimatlarla bildirilmiştir" denilerek  "Söz konusu olay tüm yönleriyle incelenmekte olup; başta görevli personelimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımız dinamik denetim ilkelerine hassasiyetle uyulması noktasında tekrar uyarılmıştır" ifadelerine yer verildi. 

 

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