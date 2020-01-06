Sibel Ünli, üniversitesinde anıldı: Yalnızlaştıran, geleceksizleştiren sisteme karşı dayanışmaya devam edeceğiz

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yaşamına son veren ve sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarında "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ifadelerini kullanan sıra arkadaşları Sibel Ünli için İstanbul Beyazıt'taki Ana Kapı önünde bir araya geldi.

Sibel Ünli için yapılan açıklamada "Sibel'in sıra arkadaşları ve İstanbul öğrencileri olarak, hiçbir arkadaşımızın ayrımcılık, geleceksizlik ve geçim sıkıntısı ve gündelik sıkıntıları nedeniyle yalnız kalmasına izin vermeyeceğiz. Yalnızlaştıran, geleceksizleştiren sisteme karşı 'dayanışma' demeye devam edeceğiz. Biz Sibel'i asla unutmayacağız" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Türk Dili ve Edebiyatı 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli, 4 Ocak'ta intihar etti. O bu üniversitenin öğrencisiydi. Sıra arkadaşımızdı. Birlikte aynı amfilerde ders gördük. Aynı kantin sırasında bekledik. Eylemlerde aynı sloganı hep birlikte attık. Sosyal medya üzerinden yaşadığı ayrımcılıklar, yılbaşında iş bulma isteği kaldı Sibel'in ardından. Sibel ekmeği için direnen, işçinin en temel hakları için mücadele eden biriydi. Sistemin yarattığı geleceksizlik ve ayrımcılık yaşayan ilk arkadaşımız Sibel değildi. Ayaklarımıza topyekûn nüfus eden ve her birimizi yalnızlaştıran yarattığı bunalım, yaşamlarımıza saldırmaya devam ediyor. Sibel'in sıra arkadaşları ve İstanbul öğrencileri olarak, hiçbir arkadaşımızın ayrımcılık, geleceksizlik ve geçim sıkıntısı ve gündelik sıkıntıları nedeniyle yalnız kalmasına izin vermeyeceğiz. Yalnızlaştıran, geleceksizleştiren sisteme karşı 'dayanışma' demeye devam edeceğiz. Biz Sibel'i asla unutmayacağız."

Rektörlük, öğrencilerin 2 Ocak'tan bu yana devam eden eylemleri ve İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin yaşamına son vermesinin ardından yemekhane zammı kararının iptal etmişti.

Rektörlük'ten yapılan açıklamada,

"Rektörlüğümüz öğrencilerimizin yoğun talebi üzerine bütçe harcama planını yeniden gözden geçirmiş, diğer hizmet alanlarından kısarak yemek hizmetinin aynı şekilde devamını sağlamıştır. Önceliğimiz her zaman öğrencilerimizdir; onların güven içerisinde, sağlıklı ve huzurlu şekilde eğitimlerine devam etmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

Sevgili öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir eğitim hayatı diliyoruz." denilmişti.