İstanbul Üniversitesi'nde yemekhane eyleminde öğrencileri darp eden bir polis görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Valiliği, 2 Ocak günü İstanbul Üniversitesi'nde yemekhane düzenlemesine karşı protesto eden öğrencileri darp eden polislerden birinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü önünde 2 Ocak 2020 tarihinde toplanan yaklaşık 200 kişilik gruba İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince eylemin sona erdirilmesi çağrısında bulunulmuştur.

Grup üyelerinin ısrarla gösteriye devam etmesi ve güvenlik güçlerine fiili mukavemette bulunmaları üzerine, tarihi ana kapı önüne set çekilmek suretiyle olaya müdahale edilmiştir.

Yaşanan olay nedeniyle 3 Ocak 2020 tarihinde derhal soruşturma başlatılmış, 1 polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır."

Ne olmuştu?

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, kampüslerde 2 Ocak’tan itibaren yemekhanelerde kahvaltı verilmeyeceğini ve öğrencilerin 3 öğün indirimli yemek hakkının tek öğüne indirileceğini duyurmuştu. Karara tepki gösteren öğrenciler Beyazın kampüsünde günlerce eylem yapmış, polis öğrencilere copla müdahale etmişti. Rektörlük daha sonra yemek düzenlemesinden vazgeçmişti.