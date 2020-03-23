İstanbul’un Pazartesi trafiğine Koronavirüs etkisi

23 Mart 2020 08:19
Koronavirüs'e yönelik tedbirler kapsamında başlatılan 'evinde kal' uygulaması sonrası İstanbul trafiğinde de yoğunluk düştü.
Pazartesi sabahları en yüksek yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde 'evde kal' uygulamasının ilk pazartesi günü gözle görülür bir düşüş yaşandı.
Pazartesi günleri sabah saatlerinde adete kilitlenen İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi oldukça düştü. Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu yeşile büründü.
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