İstanbul’un göbeğinde kapkaç dehşeti; yarım saat aralıklarla 3 kez kapkaç yaptılar

Şişli’de Akar Caddesi üzerinde bekleyen motosikletli şahıslar, yolda yürüyen kadının kulağından cep telefonunu kaparak kaçtı. Neye uğradığına şaşıran kadın, kapkaççıların arkasından bağırdı ancak şahıslar hızla uzaklaşarak izlerinin kaybettirdi. Hırsızların sabahtan bu yana yarım saat aralıklarla 3’üncü kapkaçı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Yarım saat aralıklarla kapkaç olayının yaşanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin inceleyerek mağdurların ifadelerine başvurdu. Mağdur kadın ise arkadaşlarının yardımıyla emniyete giderek şikayette bulundu. Eşkallerini tespit eden polis, hırsızları yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.









