İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşı Danıştay önünde basın açıklaması yapmak isteyen kadınlara polis engeli

EŞİK Platformu'nun Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış kararına yönelik yürütmeyi durdurma kararı alması talebiyle Danıştay önünde basın açıklaması yapması, polis tarafından engellendi. Platform'dan bir kadın, konuşmasında "Polis herhangi bir resmi karar göstermeksizin bizim burada basın açıklaması yapmamızı engelliyor. Anayasal hakkımızı kullandığımızı söylediğimizde 'Anayasa’dan başka kanunlar da var' diyorlar" dedi.

Eşitlik İçin Kadın Platformu, Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi’nde çıkış kararına yönelik yürütmeyi durdurma kararı alması için ek dilekçe vermek ve Danıştay önünde basın açıklaması yapmak istedi. Danıştay önünde toplanan kadınları polis engelledi.

EŞİK Platformu’ndan bir kadın, şunları söyledi;

“Anayasa’dan başka kanunlar da var' diyorlar"

"Danıştay’a gelip daha önce açmış olduğumuz davalara yürütmeye durdurma kararını öne almaları için ek dilekçe vererek dosyalarımızı incelemelerini talep edecektik. Öncesinde de bir basın açıklaması yapacaktık. Ancak gördüğünüz üzere, kaldırımda olmamıza rağmen, polis herhangi bir resmi karar göstermeksizin bizim burada basın açıklaması yapmamızı engelliyor. Anayasal hakkımızı kullandığımızı söylediğimizde “Anayasa’dan başka kanunlar da var” diyorlar. Bunların neler olduğunu sormamıza herhalde gerek yok.