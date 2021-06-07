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İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınlar dava öncesi adliye koridorunda 'İnadına isyan', 'İnadına özgürlük' sloganları attı

"Kadın mücadelemizi yargılayamayacaksınız!"

07 Haziran 2021 13:46

Ankara Kadın Platformu'nun, geçen yıl İstanbul Sözleşmesi için yapılan eyleme katılan 33 kadın hakkında açılan dava öncesi Ankara Adliyesi koridorlarında kadınlar 'İnadına isyan', 'İnadına özgürlük' sloganları attı. 

Twitter'dan HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun paylaşımını alıntılayan Ankara Kadın Platformu, "İnadına isyan, inadına özgürlük sloganlarımız adliye koridorlarında yankılanıyor! Kadın mücadelemizi yargılayamayacaksınız!" diye yazdı. 

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