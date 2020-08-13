İstanbul Sözleşmesi’ne destek: ‘Erkeklik öldü mü?’

AKP’nin, kadına karşı şiddet mücadelesinde kritik önemdeki İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesi yönünde başlattığı tartışmaya bir tepki de erkeklerden geldi.

Farklı meslek gruplarından 345 erkek yayımladıkları metinde “Erkekler öldürüyor-İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” denildi.

İmza metninde şu ifadelere yer verildi:

“Erkeklik öldü mü?“

Hayır, ölmedi, kadınları öldürüyor.

İnsanlığımızı da!..

Haydi artık dilimizden de hayatımızdan da söküp atalım bu ilkel, bu ayrımcı böbürlenmeyi.

"İnsanlık" hepimizi ayrımsız kavrıyor, yeter de artar.

Kadınların verdiği "hak ve eşitlik" mücadelesinde onların yanındayız.



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