İstanbul Sözleşmesi’ne destek: ‘Erkeklik öldü mü?’

13 Ağustos 2020 12:31
AKP’nin, kadına karşı şiddet mücadelesinde kritik önemdeki İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesi yönünde başlattığı tartışmaya bir tepki de erkeklerden geldi.
Farklı meslek gruplarından 345 erkek yayımladıkları metinde “Erkekler öldürüyor-İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” denildi.
İmza metninde şu ifadelere yer verildi:
“Erkeklik öldü mü?“
Hayır, ölmedi, kadınları öldürüyor.
İnsanlığımızı da!..
Haydi artık dilimizden de hayatımızdan da söküp atalım bu ilkel, bu ayrımcı böbürlenmeyi.
"İnsanlık" hepimizi ayrımsız kavrıyor, yeter de artar.
Kadınların verdiği "hak ve eşitlik" mücadelesinde onların yanındayız.
İMZALAR:
|A. Cem Kocasoy-İş insanı
A. Rıza Ası-Emekli
Abdulhakim Daş-Doğu-Güneydoğu Dernekleri Platformu Bşk.
Abdullah Akyüz-Öğretim Üyesi
Abdullah Demirbaş-Sur Eski Bel.Bşk.
Adil Güler-Avukat
Adnan Bağcı-Muhasebe
Adnan Serdaroğlu-Birleşik Metal İş Sendikası Genel Bşk.
Ahmet Ataoğlu-Yönetici
Ahmet Aydede-Emekli
Ahmet Aykaç-Prof. Dr.
Ahmet Çoban-Avukat
Ahmet Dindar-Avukat
Ahmet Kızıltan
Ahmet Kızıl-Uluslararası Bankacı
Ahmet Korkut Tokman-Turizmci
Ahmet Merey-Ressam
Ahmet Mete Sürmeli-Uluslararası Ticaret
Ahmet Okan-Emekli
Ahmet Öngün-Elektronik Y. Müh
Ahmet Özbek-Emekli yönetici
Ahmet Sezai Karasu
Ahmet Şahin-Emekli
Ahmet Torun-Şair
Ahmet Ülkü Gün-Emekli Bankacı
Ahmet Ünsal- İnşaat Y. Mühendisi
Akın Atalay-Avukat
Akın Birdal-İHD Eski Başkanı
Alaattin Yüksel-Eski Milletvekili
Alber Kaya-Yönetim Danışmanı
Ali Akel-Serbest Meslek
Ali Alpar-Prof. Dr.
Ali Barış Kurt-Gazeteci
Ali Bilge-Yazar
Ali Çarkoğlu-Prof.Dr.
Ali Demirbaş-Emekli Öğretmen
Ali Fırat Gökay-Siyasi Danışman
Ali Haydar Elveren-Danışmanlık
Ali Haydar Konca-Eski Bakan
Ali İbrahim Tutu-19.Dönem Erzincan Milletvekili
Ali İpek-Emekli
Ali Kıral
Ali Mesut Yurdal-Tıp Doktoru
Ali Özenci-Mühendis
Ali Rana Atılgan-Prof. Dr.
Ali Rıza Şimşek-Yayıncı
Ali Yaşar Sarıbay-Prof. Dr.
Alican Uzun-İş İnsanı
Alp Orçun-İktisatçı, Danışman
Alpar Sevgen-Prof. Dr.
Alper Ağdaşan-Mühendis, Şair
Aras Bilgen-Bilgisayar Müh.
Arif Belgin-Emekli Bankacı
Armağan Özel-Doktor
Asım Karamehmetoğlu-Prof. Dr.
Ata Yazıcıoğlu-Avukat
Ateş Balkan-Emekli Büyükelçi
Atilla Kart-Eski Milletvekili
Avni Atam-Emekli
Aydın Engin-Gazeteci
Aydın Selcen-Emekli Diplomat
Aydın Şeren-Makine Y. Mühendisi
Bahadır Altan-Emekli Pilot
Barış Trak- Dr. İnşaat Mühendisi
Baskin Oran-Prof. Dr.
Bayraktar Bayraktar-Mühendis
Bedii Yarayıcı-Avukat
Burak Bilgehan Özpek-Doç. Dr.
Bülent Atamer-Mühendis
Bülent Gürçağlar
Bülent Mert-Emekli
Bülent Özsoy-Yönetim Danışmanı
Bülent Sankur-Prof. Dr.
Bülent Utku-Avukat
Cafer Demirtaş-Emekli
Caner Fidaner
Cavit Sarıoğlu-İnşaat Mühendisi
Celal Başlangıç-Gazeteci
Celal Mera-Matbaacı
Celalettin Can-Sivil Toplum Aktivisti
Cem İşmen-Emekli
Cengiz Aktar-Yazar
Cengiz Arın-Emekli Öğretim Üyesi
Cengiz Babalık-Avukat
Cengiz Güleç-Prof. Dr.
Cengiz Turhan-İletişim Danışmanı
Cenk Yiğiter-KHK'lı Akademisyen
Cevdet Rasgelener-Ziraaat Y. Mühendisi
Coşkun Ak-Yayıncı
Coşkun Özdemir-Prof. Dr.
Cüneyt Ayral-Yazar
Cüneyt Ozansoy
Cüneyt Sel-Emekli, Hazine Müsteşarlığı
Cüneyt Vardar
Çağatay Anadol-Yayıncı
Çağhan Kızıl-Doç.Dr.
Davut Ökütçü-Y. Müh, Yönetici
Deniz İlgün-Emekli
Deniz Saral-Emekli
Dinçer Aslan-Şair
Doğan Bermek-Alevi Düşünce Ocağı Başkanı
Doğan Erbaş-Avukat
Doğan Tuncer
Efe Uysal-Avukat
Emin Çapa-Yazar
Emir Ali Türkmen-Editör
Emrah Kolukısa-Gazeteci
Ercan Belge-Yayıncı
Ercan Karakaş-Eski Milletvekili
Ercüment Alptekin-Mühendis
Erdal Karayazgan-Mühendis
Erdin Özdemir-Yarı Emekli
Erdoğan Aydın-Tarihçi
Erdoğan Günay-Serbest Meslek
Erdoğan Kahyaoğlu-Yazar
Ergin Cinmen-Avukat
Erhan Atay-Mühendis
Erhan Çakar-Endüstriyel Yatırım Danışmanı
Erhan Toraman
Erkan Öztürk-Doktor
Erkut Tokman-Yazar
Erkut Yucaoğlu-Yatırımcı
Erol Kızılelma-SODEV Eski Başkanı
Erol Taymaz-Prof. Dr.
Ertuğrul Günay-Eski Bakan
Ertuğrul Memed Koç-Mühendis
Ertuğrul Tuncer-Emekli Yönetici
Eşber Yağmurdereli-Avukat
Faik Burhanoğlu-Emekli
Faruk Özgür
Faruk Tetik
Fatih Dündar-Serbest Meslek
Fatih Kekevi-Dış Ticaret
Fehim Işık-Gazeteci
Ferhat Kentel-Prof. Dr.
Ferhat Tunç- Sanatçı
Ferit Demren-Emekli
Feyzi Çelik-Avukat
Fikret Kurtay-İş İnsanı
Gençay Gürsoy-Prof.Dr.
Gökmen Ercan-Doktor
Gültekinhan Güldal-İnşaat Mühendisi
Gün Zileli-Yazar
Güneri Ünal-Mühendis
Gürhan Ertür-Sivil Toplum Gönüllüsü
Gürsel Caniklioğlu-Yayıncı
Güven Güzeldere-Prof. Dr.
Hakan Berüment-Prof. Dr.
Hakan Tahmaz-Köşe Yazarı
Halil Güneş
Hanefi Yıldız-Avukat
Hasan Akipek-İş İnsanı
Hasan Hüseyin Evin-Avukat
Hasip Kaplan-Eski Milletvekili
Hayal Demiroluk
Haydar Şahin-İş İnsanı
Hüsamettin Alper-Doç. Dr.
Hüseyin Aslan-Avukat
Hüseyin D. Akarlı-Emekli
Hüseyin Saygılı-Sigortacı
Hüseyin Sezer-Mühendis
Hüseyin Şen-Emekli
Hüsnü Okçuoğlu-Eski Milletvekili
İbrahim Aycan-Avukat
İbrahim Betil-Sivil Toplum Gönüllüsü
İbrahim Hızlıkan-Emekli Bankacı
İbrahim Yener-Eğitimci
İhsan Mutlu-İş İnsanı
İhsan Sergen Karasu
İhsan Uysal-Emekli Bankacı
İlham Şeker-Satış Temsilcisi,Yazar
İlhan Boğazkaya-Emekli
İrfan Şahin-Yayıncı
İrfan Tuncer Şener-Makina Mühendisi
İsmail Cem Doğru-Mühendis, Şair
İsmail Masır-Pazarlama Danışmanı
Jozef Amado-Emekli
Kadir Akın-Yazar
Kadir İrfan Yalın-Antikacı
Kadir Öztürk
Kamer Gök-Avukat
Kamil Ateşoğulları-Eski Milletvekili
Kaya Ürünay-Şehir Plancısı
Kazım Öz-Filim Yönetmeni
Kazım Umdular-Makina Mühendisi
Kemal Aktaş-Gazeteci
Kemal Aytaç-Avukat
Kemal Kaya
Kemal Özkiraz
Kemal Parlak-Psikiyatr
Kemal Peköz-HDP Milletvekili
Korkmaz İlkorur-Emekli Yönetim Danışmanı
Kudsi Ergüner-Neyzen
L. Candan Göksenin- Emekli
Levent Gültekin-Gazeteci
Levent Tüzel-Eski Milletvekili
M. Gökhan Ahi-Avukat
Mair Kasuto-Serbest Meslek
Mazhar Ünsal-Emekli
Mazlum Çimen-Sanatçı
Mehmet Başutçu-Mühendis
Mehmet Betil-Emekli
Mehmet Bozkurt-Emekli Bankacı
Mehmet Demir-Görüntü Yönetmeni
Mehmet Erbudak-Prof. Dr.
Mehmet Hakkı Suçin-Prof. Dr.
Mehmet Rasgelener-Emekli, Hazine Müsteşarlığı
Mehmet Şerif Eltimur-Avukat
Mehmet Taha Deniz-İş İnsanı
Mehmet Tüm-Eski Milletvekili
Mehmet Volkan Özerman
Mehmet Yaltır-İş İnsanı
Melih Cavkaytar-Radyolog
Menderes Samancılar-Sanatçı
Mesut Göktaş-Emekli
Mesut Sert
Mete Özel-Tercüman, Şair
Metin Demircan
Metin Solmaz-Yazar
Muharrem Aktaş-Yönetici
Murat Aksoy-Gazeteci
Murat Argon-Tekstil İşletmecisi
Murat Diker-İş Güvenliği Uzmanı
Murat Erpuyan-Öğretmen
Murat Mıhcı-İş İnsanı
Murat Özçelik-Emekli Büyükelçi
Murat Sanalan
Murat Tıkıroğlu-Emekli Yönetici
Mustafa Çetin-Öğretmen
Mustafa Kemal Güngör-Avukat
Mustafa Moroğlu-Eski Milletvekili
Mustafa Paçal-Sendikacı
Mustafa Peköz-Avukat, Yazar
Mustafa Selmanpakoğlu-Mühendis
Mustafa Söğütlü-Avukat
Müfit Özdeş-Yazar
Nafiz Körüstan
Nail Karakaş-Avukat
Nasuh Bektaş-Gazeteci
Nazar Büyüm-Yayıncı
Nazım Dikbaş- Yazar
Necil Tokay-İş İnsanı
Necip Çakır- Prof. Dr.
Necip Doğu-Emekli
Nejat Narinç-Mühendis
Nejat Yalım-Emekli
Nezih Yaşar-Mühendis
Nihat Demirbaş-Emekli Öğretmen
Nihat Falay-Prof. Dr.
Oğuz Güney-Emekli
Orhan Alkaya-Sanatçı
Orhan Aybek-Turizm Yöneticisi
Orhan Silier-Tarihçi
Osman Saydan-Mühendis
Ömer Ersun
Ömer Faruk Gergerlioğlu-Doktor, Milletvekili.
Ömer Güven-Avukat
Ömer Özgeç-Müzisyen
Ömer Süha Arısoy-Sanayici
Pınar Kılıç-Emekli
Rahmi Güven-Serbest Meslek
Ralf Arditti-Serbest meslek
Rasim Güvendi-Turizmci
Recep Özkale-İşletme Müh. Üst Yönetici
Refet Gürkaynak-Prof. Dr.
Refik Alsancak-Serbest Meslek
Reşat Özdemir-Emekli Mülki İdare
Rıza Yıldırım-İş İnsanı
S. Giray Velioğlu-Emekli Doç Dr.
Saffet Uygur-İş İnsanı
Saip Eren-Mühendis
Sait Çetinoğlu
Samet Güçlü-Serbest Mali Müşavir
Samim Aydın-Mühendis
Samuel Azar-Emekli
Savaş Deringöl-Emekli
Seçkin Hekimoğlu-Danışman
Sedat Bozkurt
Sedat Kaya-Gazeteci
Selçuk Kayan-Emekli Serbest Meslek
Selçuk Koçum-Mühendis
Selim Okan-Emekli Mimar
Selim Özkale-İktisat ve İşletme
Semih Bilgen-Prof.Dr.
Semih Ekiz-Emekli
Semir Özmen-Esnaf
Serdar Arat-Sanatçı, Emekli Prof.
Serhat Baysan-Yayıncı
Serkan İleri
Servet Demir-Doç. Dr.
Sezgin Daltaban-Mühendis
Sinan Dirlik
Soleyman Cemal-Mühendis
Sönmez Özgür
Suat Eriş-Tıp Doktoru
Suavi Ahipaşaoğlu-Emekli Öğretim Üyesi
Suavi-Sanatçı
Süheyl Açıkel-Emekli
Süleyman Çelebi- Eski Milletvekili
Süleyman Hüsfer-Emekli
Süleyman Sezgin-İş İnsanı
Şaban Erin-Emekli Banka Müfettişi
Şaban Ertin-Emekli Bankacı
Şamil Altan-Sivil Toplum Aktivisti
Şanar Yurdatapan-Müzisyen
Şenol Karakaş-Aktivist
Tahsin Yeşildere-Prof. Dr.
Tanju Sunbay-İnşaat Müh., Üst yönetici
Tatyos Bebek-Diş Hekimi
Tayfun Polat-Müzik Yazarı
Taylan Akgün-İnşaat Mühendisi
Tevfik Doğan Toker
Timur Erkin
Tuğrul Erol-İş İnsanı
Tuğrul Okay-Kardiyolog
Tuna Yücel-Şirket Yöneticisi
Tuncay Sergen-Sanayici
Tuncay Teksöz-Yönetici
Turgut Öker-AABK Onursal Bşk.
Türkin Kargalık
Uğur Diril-Emekli
Uğur Işık-İş İnsanı
Uğur Tırnaklı-Prof. Dr.
Umur Serter-Emekli
Ümit Erkol-Ankara Tabip Odası Eski Başkanı
Ümit Kıvanç-Yazar
Ünal Karasu-Emekli Müfettiş
Üstün Ergüder-Prof.Dr.
Vecdi Sayar-Sinema Yazarı
Veli Coşar-Öğretmen
Yaşar Morpınar-Mühendis
Yavuz Rona-Emekli
Yılmaz Özgür
Yiğit Acar-Avukat
Yunus Tural-Mimar
Yusuf Kemal Tengirşek-Fizikçi
Yusuf Köse-İş İnsanı
Yusuf Nazım-T24 Yazarı
Yusuf Şahin-İş İnsanı
Yüksel Işık-Ankara Büyükşehir Sosyal Medya Dairesi Bşk.
Yüksel Uygun-Fotoğraf Sanatçısı
Zafer Yamaner-Yönetici
Ziya Halis-Eski Milletvekili, Bakan
Zühtü Sezer-Emekli
Zülfü Livaneli-Yazar, Müzisyen
© Tüm hakları saklıdır.