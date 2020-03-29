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İstanbul sessizliğe büründü

29 Mart 2020 12:12

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere uyan İstanbullular evde kaldı. Pazar sabahı İstanbul sokaklarının bomboş olduğu görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ek genelgeyle, sahillerde spor ve yürüyüş yapılmasının yanı sıra oltayla balıkçılık yasaklanırken, uyarıları dikkate alan İstanbullular bu kez dışarıya çıkmadı. Mega kentin en kalabalık noktaları olan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Beşiktaş Meydanı ile Galata ve Unkapanı Köprüsü boş kaldı. Balık tutan ve spor yapan vatandaşların akınına uğrayan sahil ve köprülerde bu pazar birkaç kişi dışında kimse görülmedi. Her gün yerli ve uluslararası yüzlerce geminin geçtiği İstanbul Boğazı da yeni tip Koronavirüs nedeniyle sessizliğe büründü.

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