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İstanbul Planlama Ajansı raporladı: 7.5'lik depremde İstanbul'da ne olacak?

04 Kasım 2020 17:04

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 114’e yükselirken, deprem gerçeği bir kez daha gündeme geldi. 

İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen deprem hakkında İstanbul Planlama Ajansı'nın çalışması tehlikeyi gözler önüne serdi. 

Söz konusu rapora göre İstanbul'da beklenen 7.5'lik depremin bugün hazırlıksız yakalaması durumunda 48 bin bina yıkılacak veya ağır hasar görecek.

Rapora göre; 

● 48 bin bina yıkılacak veya ağır hasar görecek,

● 194 bin bina orta ve üstü hasar alacak,

● Yolların %30’u kapanacak,

● 120 milyar TL ekonomik kayıp yaşanacak

 

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