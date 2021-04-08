İstanbul Modern'den çocuklara online eğitim: "Geleceği sanatla büyütüyoruz"

İstanbul Modern Sanat ve Sosyal Projeler Bölümü, ''Sanata Sarıl Eğitim Projeleri'' kapsamında çocuklara online eğitim sağlıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 2004 yılında kurulan İstanbul Modern, belirli yaş gruplarındaki çocuklara tüm Türkiye'den online katılım sağlanabilen eğitim programları sunuyor.

Türkiye'nin ilk modern sanat müzesinin sağladığı programda, ''Nedir Bu Çağdaş Sanat?, Manzaranın Dönüşümü, Geri Dönüşüm Dostları, Sanatın Kimyası, Sanal Dedektifler'' gibi konu başlıklı çeşitli eğitimler bulunuyor.

''Geleceği sanatla büyütüyoruz''

''Geleceği sanatla büyütüyoruz'' sloganıyla yürütülen programda Çocuklar, ''Sanal Dedektifler'' dersinde müzeyi online olarak gezebilirken; aynı zamanda içeride bulunan sanat eserlerine tıklayarak eserler ile ilgili testler çözebiliyor. ''Sanatın Kimyası Atölyesi'' sınıfında çocukların, zararsız maddelerle interaktif ve eğlenceli deneyler yapabileceği BASF KIDS' Lab sanal laboratuvarı mevcut. Ayrıca ''Geri Dönüşüm Dostları'' dersinde eğitimciler çocuklara, atmak yerine farklı şekilde değerlendirmeyi öğreterek, geri dönüşüm bilinci kazandırıyor. ''Manzaranın Dönüşümü'' programında da çocuklara modern ve çağdaş sanat eğitimleri veriliyor.