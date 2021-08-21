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İstanbul metrosunda kablo hırsızı suçüstü yakalandı

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi

21 Ağustos 2021 11:31

İstanbul Kağıthane’de metro istasyonunda intihar ihbarına giden polis ekipleri, metro istasyonun güvenlik görevlisiyle birlikte kablo hırsızını suçüstü yakaladı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Metro İstasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Metro İstasyonunda intihar ihbarını alan Kağıthane Devri Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, olay yerine gitti.

Metro istasyonuna gelen ekipler, burada güvenlik görevlisiyle birlikte metro istasyonunda kablo çalmaya çalışan hırsızı suçüstü yakaladı. Hırsızın Kağıthane Metro İstasyonunda yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Görüntülerde, hırsızın istasyon içinde güvenlik görevlisi tarafından alındığı ve zapt edilmeye çalışıldığı görülüyor.

Polis ekipleri yaptıkları sorgulamada hırsızın Fatih C. (28) olduğunu tespit etti. Hırsızı polis otosuna götüren ekiplerin yanına gelen iki kişi, hırsızın ilçe kaymakamlığı önündeki metro köprüsündeki korkulukları çaldığını ve oradan istasyona doğru kaçtığını söyledi.

Bu sırada polislerin yanına gelen metro şantiyesinin görevlisi de kablo çalmaya çalıştığı sırada kaçtığını bildirdi. Metroda suçüstü yakalanan hırsızın, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan arandığı öğrenildi.

Hırsız F.C. polis ekipleri tarafından Sadabad Polis Merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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