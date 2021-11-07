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İstanbul Maratonu: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Akşener köprüyü birlikte geçti

07 Kasım 2021 11:04

Dünyanın kıtalar arası tek maratonu olan N Kolay İstanbul Maratonu bugün 43. kez koşulacak. Toplamda 40 bin kişi Asya’dan Avrupa’ya geçerek bu heyecanı yaşayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye'nin en büyük spor organizasyonu N Kolay 43. İstanbul Maratonu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in birlikte start vermesiyle başladı.

Maratonun startında Akşener, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçti. Görüntüler İmamoğlu'nun hesabından "NKolay İstanbul Maratonu çok güzel, gelsenize" notuyla paylaşıldı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun numarasının 1923, Akşener'in ise 2023 olması dikkat çekti.

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