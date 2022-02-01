İstanbul Kültür Sanat Vakfı 50. yaşını kutlamaya hazırlanıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 2022’de 50. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

İKSV, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın İstanbul için kurduğu bir festival hayalinin somutlaşmasıyla çalışmalarına 1972 yılında başladı.

İKSV, 50. yılını 5 Haziran Pazar akşamı İstanbul’un farklı parklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştireceği konserlerle kutlayacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserler tüm İstanbulluların katılımına açık olacak.

İKSV, haziran ve temmuz aylarında İstanbul Beylikdüzü’nden Yıldız Parkı’na, Küçükçekmece’den Müze Gazhane’ye İstanbul’un farklı park ve açık hava mekânlarında düzenleyeceği ücretsiz klasik müzik ve caz konserleriyle İstanbullularla buluşmaya devam edecek.

İKSV 50. yaşını tüm yıla yayılacak film gösterimleri, konserler, sergiler, gösteriler, atölye çalışmaları, söyleşiler ve farklı etkinliklerle kutlayacak.

İstanbul Film, Müzik, Caz ve Tiyatro Festivalleri olacak. Filmekimi, Venedik Sanat Bienali’ndeki Türkiye Pavyonu ve İstanbul Bienali bir kez daha Türkiye’yi uluslararası sanat gündemini merkezine taşıyacak.

Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer alan Salon İKSV de iki yıllık aranın ardından mart ayında yeniden kapılarını açacak. Salon ayrıca iki günlük Gezgin Salon festivaliyle Parkorman’a taşınacak.

İKSV ve Zorlu PSM işbirliğinde, Anna Karenina balesiyle izleyicilerle buluşacak Zürih Balesi ve Nick Cave & The Bad Seeds de İKSV’nin 50. yılındaki konukları arasında yer alacak.

İKSV, 2022 yılında farklı destek, teşvik ve ödüller aracılığıyla kültür-sanat alanına 15 milyon TL’ye yakın katkı aktarmayı hedefliyor.

İKSV, 50. yılında iki yeni tiyatro prodüksiyonunu hayata geçiriyor. Özen Yula’nın yönetmenliğini üstlendiği “Alelade Aşıklardan Farkımız”, Sabahattin Ali ve Aliye Ali’nin birbirlerine yazdıkları mektuplardan yola çıkan bir ‘müzikli tiyatral gösteri’ olacak.

İKSV, ID İletişim ve Zorlu PSM ortak yapımcılığında hazırlanan, Serdar Biliş’in yönetmenliğini üstlendiği “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” ise Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserine çağdaş bir yaklaşım sunacak. Her iki gösteri de 2022 sonbaharında prömiyer yapacak.

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları departmanı tarafından bu yıl mart ayında yayımlanacak, Prof. Dr. Itır Erhart’ın kaleme aldığı raporda, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki tartışmaların kültür-sanat dünyamızdaki izdüşümü incelenecek.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Önümüzdeki dönemde en önemli odak noktamız yarının kültür ve sanatının yeşermesi için gerekli ortamı yaratmak olacak” dedi.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 50. yılını kutlayan İKSV’nin geleceğe yönelik planlarına dair şu yorumlarda bulundu:

“İstanbul’un zengin ve renkli bir kültür-sanat yaşamına sahip olmasının, hem yaratıcı düşüncenin gelişmesi, hem de toplumun ve bireylerin nefes alması, daha mutlu olması için büyük önem taşıdığına gönülden inanıyoruz. Kültür ve sanat alanında çok güçlü bir geleneği olan ülkemizin, üretkenliği ve yaratıcılığıyla dünya çapında öne çıkması için İKSV gibi kültür kurumlarına önemli görevler düşüyor. Bu yolda en güçlü kaynağımız da gençler. İKSV 50. yılında, geçmişte ülkemize kazandırdıklarından aldığı güçle, geleceğe dair hayallerine odaklanıyor. Önümüzdeki dönemde başarılı genç sanatçıları ödüllendirmeye, desteklemeye, onlara alan açmaya devam edeceğiz. Gençleri çalışmalarımıza daha fazla dâhil etmek için uğraş vereceğiz. Gençlerin hayatlarına kültür ve sanatla umut ve ilham katmayı çok önemsiyor, yeni üretimleri desteklemenin bu yönde büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Ellinci yılımızda bunun için yeni girişimler de başlatıyoruz. Önümüzdeki dönemde en önemli odak noktamız, hem sanatçı hem de izleyici gelişimini destekleyerek yarının kültür ve sanatının yeşermesi için gerekli ortamı yaratmak olacak.”

Öğrenci biletleri 10 TL olacak

2022’de 80. yaşını kutlayacak Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle bu yıl İKSV’nin tüm etkinliklerindeki öğrenci biletleri 10 TL olacak. Gençler, sanata daha kolay erişebilmelerine katkı sağlamayı amaçlayan Eczacıbaşı Genç Bilet projesiyle, İKSV’nin bu yıl düzenleyeceği etkinliklerde satışa sunulan öğrenci biletlerini 10 TL üzerinden alabilecek.

İKSV, 50. yıl şerefine, kurumsal arşivinden fotoğraflar, belgeler ve hatıraları sosyal medya aracılığıyla izleyicilerle paylaşmaya hazırlanıyor. Instagram üzerinden yayına giren @İKSV_Albümleri hesabıyla, 1972 yılından bu yana özenle korunan albümler raflardan indirilerek, bu deneyimin parçası olan herkes, sayfaları birlikte karıştırmaya davet edilecek.

İKSV 50. yılında çok özel bir projeyi daha hayata geçirecek. İKSV’nin eski festival ve bienallerinden arta kalan branda tanıtım malzemeleri ileri dönüştürülerek iki farklı boyda İKSV çantalarına dönüştürüldü. Hüner Aldemir’in tasarımlarını yaptığı her bir çanta kendine has olacak. İKSV çantaları şubat ayı içinde magaza.iksv.org adresinden satışa sunulacak.