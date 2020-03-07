İstanbul Havalimanı’nda telefon kaçakçılığı; dış hatlardan, iç hatlara kaçak telefon dolu çanta attı

İstanbul Havalimanı’nda, Rusya’dan gelen bir Türk yolcu, piyasada kullan ve at diye bilinen tuşlu telefonlar ile dolu çantayı taburenin üstüne çıkıp üç metre yükseklikten iç hatlarda bekleyen arkadaşına attı. Bu sırada güvenlik kameraları tarafından saniye saniye izlenilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, 28 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'dan İstanbul Havalimanı'na gelen B.T'yi şüphe üzerine takibe aldı. Havalimanı kamera sisteminden izlenen B.T, uçaktan indikten sonra Kıbrıs’a bilet alarak transit bölümden İstanbul Havalimanı Dış Hatlar gidiş katına çıktı. Burada bir süre kaçak cep telefonları ile dolu çanta ile dolaşan B.T, aynı saatlerde bilet alarak iç hatlar gidiş katına geçen arkadaşları Y.A ile E.A ile iletişim kurdu.



Kaçak cep telefonlarını ülkeye sokmak isteyen B.T, İstanbul Havalimanı dış hatlar gidiş katı yolcu salonu ile iç hatlar gidiş katı yolcu salonunu ayıran cam bölmeyi kullandı. Yaklaşık 3 metre olan cam bölmenin üzerinden kaçak cep telefonları dolu çantayı arkadaşlarına atan B.T’nin hareketleri polis ekipleri tarafından izlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, B.T ve telefonları attığı arkadaşlarını gözaltına aldı.



