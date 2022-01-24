İstanbul Havalimanı'nda kar esareti

İstanbul'da dün başlayan yoğun kar yağışının çarşamba sabahına kadar sürmesi bekleniyor.
24 Ocak 2022 17:33
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşların güvenlik için 18.00'e kadar yapılmayacağı açıklandı. Türk Hava Yolları, yarın 04.00'a kadar tüm uçuşlarını durdurdu.
"Anekdot" isimli twitter haber hesabından paylaşılan video da havalimanı yolunda mahsur kalan araçlar ve yoğun kar fırtınası görülüyor.
© Tüm hakları saklıdır.