İstanbul Havalimanı'nda kar esareti

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşların güvenlik için 18.00'e kadar yapılmayacağı açıklandı. Türk Hava Yolları, yarın 04.00'a kadar tüm uçuşlarını durdurdu.

"Anekdot" isimli twitter haber hesabından paylaşılan video da havalimanı yolunda mahsur kalan araçlar ve yoğun kar fırtınası görülüyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04:00'a kadar durdurma kararı aldık" dedi.