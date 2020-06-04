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İstanbul'da yıkılan bir binanın bitişiğindeki binada duvar olmadığı ortaya çıktı

04 Haziran 2020 10:19

İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapılınca yan tarafta giriş katta bulunan iş yerinin duvarının olmadığı ortaya çıktı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan 4 katı bir binanın kentsel dönüşüm programı çerçevesinde önceki gün yıkımına başlandı. Binanın yıkımında temel kata gelindiğinde yanda bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinin duvarının olmadığı zamanında binayı yapan işçilerin yandaki binanın duvarını ortak kullandıkları ortaya çıktı.

Şaşkınlık oluşturan görüntü sonrası iş yerindeki eşyalar çalışanlar tarafından duvar tarafından kaldırıldı. Durumla ilgili konuşan bir mahalle sakini, “Bina yapılırken beton dökülmeden normal fileli şat ile zemin katını kaplamaya girmişler. Yıkılmaya başlanınca da sıva yere dökülmüş. Zemin katında delik açmış” dedi.

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