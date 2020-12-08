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İstanbul’da tuhafiye görünümlü kıraathaneye baskın!

Mühürlenen iş yerinin sahibi gözaltına alındı

08 Aralık 2020 11:36

İstanbul Kağıthane’de girişi tuhafiye olarak kamufle edilen kahvehaneye ihbar üzerine baskın yapan polis, içeride kağıt oynayan 5 kişiye toplamda 15 bin 900 lira idari parası yazdı. Mühürlenen iş yerinin sahibi de gözaltına alındı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında kıraathaneler bir süreliğine kapatıldı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, Sultan Selim Mahallesi Bilgin Sokak'taki bir adreste yasağa rağmen kıraathanenin faaliyet gösterdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen mobil park polisi, dün saat 14.00 sıralarında işyerine baskın düzenledi.

Tuhafiye kamuflajı

Baskında kıraathanenin girişinin tuhafiye görünümünde olduğunu gören polis, içeriye girdiğinde arka tarafta kıraathane olduğunu tespit etti. İçeride kağıt oynayan Sinan Y., Hanifi S., Şahin D., Ahmet K. ve işletme sahibi Enver D.'ye “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 3 bin 180'şer lira idari para cezası kesildi. Ayrıca işletmede yapılan kontrollerde içerisinde 3 paket sigara ve 38 adet 1 lira olan fişe takılı halde kumar makinesi ele geçirildi.

İş yeri mühürlendi

Kumar makinesine el koyan polis, işyeri Sahibi Enver D.'yi gözaltına alarak adli işlemleri Sanayi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Ayrıca işyeri Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi.

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