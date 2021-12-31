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İstanbul'da süpürge hırsızı köpek, temizlik görevlisini böyle peşinden koşturdu

"Süpürge ve fırça görünce dayanamıyor"

31 Aralık 2021 09:28

İstanbul Esenyurt’ta belediye temizlik görevlisi, süpürgesini alıp kaçan sokak köpeğinin arkasından koştu. Temizlik görevlisinin, köpeği yakalayıp süpürgesini geri aldığı o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesinde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Esenyurt Belediyesi'nde görevli temizlik işçisinin sokakları süpürdüğü sırada yanına bir köpek yaklaştı. O sırada sokak köpeği, ağacın kenarına bırakılan süpürgeyi alarak kaçmaya başladı. Köpeğin arkasından koşan görevli, bir süre sonra süpürgesini geri aldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalle esnafı köpek için “Süpürge ve fırça görünce dayanamıyor” dedi.

İstanbulEsenyurtsüpürge hırsızı öpektemizlik görevlisi

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