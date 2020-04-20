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İstanbul'da sokağa çıkma yasağı sonrası cadde ve sokakların kalabalık olduğu gözlendi

20 Nisan 2020 13:21

31 ilde olduğu gibi İstanbul'da da tüm dünyayı saran yeni tip Koronavirüs salgınının yayılmasını önlem amacıyla uygulanan hafta sonu 2 gün sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar cadde, sokak ve meydanlara çıkarak yoğunluk oluşturdu.

Şirinevler Meydan'ında  'evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlar, alanlarda vakit geçirdiler.

Polis ekipleri 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşları uyararak evlerinde kalmalarını istedi.

Bazı vatandaşlar maske takmazken, bazılarının da sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Kaynak: DHA

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