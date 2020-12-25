İstanbul'da siren çalarak ilerleyen ambulans konvoyu tedirginlik yarattı

Boğaziçi Köprüsü Avrupa Yakası istikametinde, gece saatlerinde sirenleri ve tepe lambaları açık şekilde ilerleyen 100'e yakın ambulans, İstanbulluları tedirgin etti.

Kısa süre içerisinde birçok sosyal medya kullanıcısı, D-100 Karayolu ve Boğaziçi Köprüsü üzerinde onlarca ambulans gördüğünü ve olağanüstü bir şey olup olmadığını sordu. Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı. Plakası olmayan ambulansların, sağlık hizmetleri için yeni alınan araçlar olduğu öğrenildi.