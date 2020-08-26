İstanbul’da silahlı, patinajlı düğün konvoyu

Yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında artan vaka sayılarına rağmen İstanbul’da birçok düğünde kurallar yine hiçe sayıldı. Bir düğün için bir araya gelen gruplar, TEM Otoyolu’nu trafiği kapatırken damat lüks otomobiliyle patinaj çekti.

Bir başka düğünde evlerin önünde tabancalarla havaya ateş açarak gelin çıkartırken polis kuralları hiçe sayan ve trafikte tehlikeye yol açan magandaları yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran'da normalleşme sürecine girilmişti. Temmuz ayında düğünlere izin verilmesinin ardından geçtiğimiz günlerde gelin almak için geçtiğimiz Pazar günü Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nde bir eve giden grup, gelin evden çıkartıldığı esnada meşaleler yakarak ortalığı dumana boğdu.

Gelinin çıkartılmasının ardından gruptaki hiçbir kuralı umursamadan kol kola halay çekti. Bahçelievler’de ise gelin çıkartıldığı esnada tabancalarla havaya ateş açan magandalar adeta terör estirdi. Orada bulunan küçük çocuklar ise ateş açılmasıyla paniğe kapıldı.