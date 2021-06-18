İstanbul'da şiddetli yağış: Araçlar mahsur kaldı, evleri su bastı

İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Bulutlu ve gök gürültülü havanın hakim olduğu kentin bazı ilçelerinde sağanak başladı. Sultangazi'de bazı araçlar yolda mahsur kaldı, evleri su bastı. . İstanbul Adalet Sarayı giderlerin patlamasıyla sular altında kaldı.

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından İstanbul’da gökyüzünü kara bulutlar kapladı.

Bulutlu ve gök gürültülü havanın hakim olduğu kentin bazı bölgelerinde sağanak başladı.

Şişli, Beyoğlu, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi, Zeytinburnu, Fatih civarında devam eden sağanaktan korunmaya çalışan vatandaşlar, dükkanlara, otobüs duraklarına ve binaların tentelerinin altına sığındı.

Taksim Meydanı'nda birçok kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar duraklara ve iş yerlerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle bazı yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte seyir halindeki araçların sürücüleri de ilerlemekte zorluk çekti.

Yağışın şiddetli olduğu yerlerde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Eyüp'te yolların bir kısmı su altında kaldı.

Su baskınları tramvay seferlerini durdurdu

İstanbul kuvvetli yağış tramvay seferlerini durdurdu. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.

Başakşehir'de onarımı süren yol çöktü

​İstanbul'da yaklaşık 1 saat süren yoğun yağışın etkisiyle Başakşehir'de onarımı süren yol çöktü. Yapılan yol çalışması sırasında yağmur suları ile birlikte istinat duvarı da çökerken olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

​İstanbul Adalet Sarayı'nda su baskını

İstanbul Çağlayan bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğun yağış nedeniyle su giderlerinin patladığı bilgisine ulaşıldı. Giderlerin patlamasıyla su alt katlara indi. Su baskını nedeniyle adliyede saatlerce temizlik yapıldı.