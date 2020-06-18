İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Öğle saatlerinde yer yer şiddetini artıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İBB AKOM’dan yapılan uyarıların ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran yağış İstanbul'un çeşitli noktalarında etkili olurken, Bağcılar Dereyolu’nda sele neden oldu. Caddede biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken sel nedeniyle bazı dükkanları su bastığı öğrenildi.

Sağanak yağış, Bağcılar, Başakşehir, Esenler ve çevresinde de etkili oldu. Başakşehir'de yağış nedeniyle yollar adeta göle dönerken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Suyla kaplı yollardan geçmeye çalışan sürücüler, bölgede trafik oluşturdu. Bölgeye trafik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yönlendirildi.

Yağış sonrasında yer yer su baskınları görülürken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.