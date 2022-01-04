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İstanbul'da helikopter destekli narkotik operasyonu

04 Ocak 2022 09:44

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, şehrin genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik havadan helikopter destekli şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre önceden fiziki ve teknik takip yapılan 30 kişinin adreslerine Polis Özel Harekat Ekipleri ile birlikte giriş yapıldı.

Adreslere yapılan operasyonda polis helikopteri de havadan destek verdi. Ayrıca hassas narkotik köpeği Alf'de girilen adreslerde arama gerçekleştirdi. Adreslerden biri olan Pendik Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın 3. katına da Polis Özel Harekat ekipleri eşliğinde girildi.

Anadolu yakasının birden fazla noktasında gerçekleştirilen operasyonda birçok kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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