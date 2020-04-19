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İstanbul'da Aydos ormanlarında yangın çıktı

19 Nisan 2020 14:26

İstanbul Kartal'da bulunan Aydos ormanlarında bugün (19 Nisan) öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mesire alanı çalışanları hazır olarak bekletilen kum ve yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

Yangın noktasına ulaşmakta zorluk çeken şehir itfaiyesi, orman itfaiyesine haber verdi. Kısa sürede yangın yerine gelen ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına almayı başardı. 

Herhangi bir sabotaj ihtimaline karşı polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Zırhlı araçlarla orman içerisine giren ekipler çevre güvenliğini sağladı.

Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

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