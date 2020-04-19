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İstanbul'da nostaljik görüntüler; sokağa çıkma yasağında vatandaşlara ekmek ve gazete dağıttılar

19 Nisan 2020 11:45

Türkiye genelinde yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek için bu hafta ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul’da ekmek ve gazete dağıtımı yapıldı.

Pencereden sarkıttıkları sepet ile ekmek ve gazetelerini alan vatandaşlar, nostaljik görüntüler oluşturdu. 

Türkiye genelinde 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar bu hafta sonu da evlerinde kaldı. Bu kapsamda İstanbul’da vatandaşlara ekmek ve gazete dağıtımı yapıldı.

İstanbul Fatih’te gazete dağıtımı yapan görevlilerden Gökhan Demirkol, bölgelere göre gazete dağıtımı yapıldığını söyleyerek, “Yeter ki vatandaşlar evde kalsınlar. Biz ayaklarına basını getiririz” diye konuştu. 

Sokak sokak gezerek evlerinde kalan Fatihli vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayan görevlilerden Mustafa Koçel ise, vatandaşın dışarı çıkmaması için çalıştıklarını belirterek, “Çok şükür kimse sokağa çıkmıyor. Bizim de vatandaşlara ekmek getirmemiz gerekiyor” dedi. 

Pencerelerinden sarkıttığı sepetlerden ekmek ve gazetelerini alan vatandaşlar ise verilen hizmetten memnun olduklarını belirterek, teşekkür ettikler. 

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